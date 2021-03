Ein Radfahrer ist bei einem Sturz am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste. Wie die Polizei berichtet, war der Mann auf seinem E-Bike mit drei weiteren Radfahrern auf dem Glan-Blies-Radweg unterwegs, als er unvermittelt vom Radweg abkam, die steile Böschung hinunter fuhr und in den Glan stürzte. Seinen Begleitern sei es gelungen, ihn aus dem Wasser zu ziehen, die Erstversorgung einzuleiten und Hilfe zu alarmieren. Um den Verunglückten zum Krankenwagen zu bringen, wurden die Kräfte des Rettungsdienstes von der Polizei unterstützt. Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei erhebliche Verletzungen zugezogen und musste mittels Hubschrauber abtransportiert werden. Der getragene Fahrradhelm dürfte die Verletzungen erheblich abgemildert haben, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.