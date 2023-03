Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Autofahrer aufgepasst. Es kann gut sein, dass in der Kreismitte bald häufiger geblitzt wird. In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wird über eine Kooperation bei den Radarkontrollen mit Lauterecken-Wolfstein nachgedacht. Dort hat die Polizei bereits 2014 die Kontrolle der Raser an die Kommune abgegeben.

Die Überwachung der Geschwindigkeit im Straßenverkehr ist in erster Linie Aufgabe der Polizei. Allerdings können Kommunen mit mehr als 25.000 Einwohnern einen Antrag beim Land stellen, selbst