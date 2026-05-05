Vor wenigen Tagen war Gina Rupertus noch fast am Verzweifeln, da keine Rettungsschwimmer für das Rüllbergbad bei Homberg und das Freibad Königsberg in Wolfstein zu finden waren – jetzt ist die Mitarbeiterin der Verbandsgemeindewerke Lauterecken-Wolfstein erleichtert. „Der Mai ist in beiden Bädern stabil abgedeckt“, hat Rupertus mitgeteilt. Der Eröffnung am 14. Mai und dem Saisonstart in beiden Bädern stehe somit nichts mehr im Wege. Am Dienstag sei der letzte Dienst vergeben worden, die Gefahr von außerplanmäßigen Schließtagen oder verkürzten Öffnungszeiten sei somit vorerst abgewendet.