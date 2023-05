Das Freibad Rüllberg bei Grumbach hat am Samstag als erstes Schwimmbad im Kreis die Badesaison eröffnet. 40 Badefreunde fanden den Weg in das Freibad. Diese konnten sich über neue Duschen, Toiletten und Sonnenliegen freuen. Der Förderverein des Schwimmbades hat sechs Liegen in verschiedenen Farben angeschafft, auf denen die Badegäste nun direkt am Schwimmbecken Platz nehmen können. Das Wasser hatte am Samstag eine Temperatur von 20 Grad. Nachdem die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein das Freibad vor wenigen Jahren saniert hatte, wird das Wasser in dem Bad durch Sonnenenergie beheizt. Dieses wird an wärmeren Tagen in den Schwimmbecken auf bis zu 28 Grad und im Planschbecken auf bis zu 32 Grad erwärmt, ohne Heizöl zu verbrauchen. In früheren Jahren seien es bis zu 24.000 Liter während einer Saison gewesen, berichtet das Schwimmbadpersonal.