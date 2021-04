Schlag für den Finanzplatz Kusel: Erneut zieht sich eine Bank aus der Kreisstadt zurück. In einem Schreiben an die Kunden teilte die Sparda-Bank Südwest am Donnerstag mit, dass die Filiale nicht mehr geöffnet wird.

In der Trierer Straße 29 war schon länger geschlossen. „Das war eine Folge der Corona-Krise“, sagt Andreas Manthe, Pressesprecher der in Mainz ansässigen Genossenschaftsbank. Es hätten nur noch Automaten im Vorraum zur Verfügung gestanden. Auch seien Termine nach Vereinbarung möglich gewesen.

Die Selbstbedienungsgeräte sollen noch „bis auf Weiteres“ bleiben, heißt es in der Kundeninformation. Wann genau sie abgebaut werden, kann Manthe nicht sagen. Der Briefkasten werde jedoch bereits Ende Juni entfernt.

6000 Kunden betroffen

Von der Schließung betroffen seien rund 6000 Kunden. Die nächsten Filialen der Sparda-Bank befinden sich in St. Wendel und Kaiserslautern. Dorthin seien auch die Kuseler Mitarbeiter gewechselt, berichtet der Sprecher. Zuletzt sei allerdings nur noch eine Mitarbeiterin in der Filiale vor Ort gewesen.

Von den 44 Filialen der Sparda-Bank Südwest würden fünf geschlossen. „Alle derzeitigen Filial-Mitarbeiter bleiben weiterhin im Einsatz in der Beratung und im Service für die mehr als 500.000 Mitglieder der Sparda-Bank Südwest eG“, erläutert Manthe. Kündigungen gebe es nicht.

Mit der Schließung reagiere die Genossenschaftsbank auf „wandelnde Rahmenbedingungen am Markt“. Um zukunftsfähig zu bleiben, müsse sie kostengerecht wirtschaften, heißt es.

Bargeld aus dem Supermarkt

Der persönliche Kontakt zu den Kunden sei für die regionale Genossenschaftsbank zwar wichtig, allerdings werde das Leistungsangebot ständig überprüft, „und dabei haben wir auch die sich verändernden Bedürfnisse unserer Mitglieder immer im Blick“, beteuert Manthe. Die Filialen blieben neben der Weiterentwicklung digitaler Möglichkeiten wichtiger Bestandteil des Angebots. Konkret sollen daher in stärker frequentierten Filialen mehr Mitarbeiter eingesetzt werden.

Die Kunden könnten ihre Bankpost nun an andere Filialen senden oder ihre Geldgeschäfte online erledigen, erläutert der Sprecher. Zur Bargeldversorgung könne das Angebot vieler Supermärkte genutzt werden, sich beim Einkauf Bargeld auszahlen zu lassen.

Einst drei Mitarbeiter

Die Sparda-Bank eröffnete Anfang der 1990er Jahre die Filiale in der Kreisstadt – damals mit drei Mitarbeitern. Die Bank, die außer in der Pfalz auch Filialen in Rheinhessen und dem Saarland betreibt, hat nur private Kunden und betreibt keine Firmengeschäfte.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Sparda-Bank Südwest ihre Kunden über Änderungen bei der Kontoführung informiert. Künftig muss jeder Kunde monatlich eine Gebühr von sechs Euro zahlen, beim bislang kostenlosen Onlinekonto werden ab 1. Juni drei Euro in Rechnung gestellt. Ein kostenloses Girokonto gibt es nur für junge Leute.