Bei einem Ausritt von zwei Frauen ist eine Reiterin verletzt worden – weil ein Autofahrer keine Rücksicht nahm. Die Frauen sind laut Polizei am Freitag, 24. April, gegen 17 Uhr auf dem asphaltierten Feldweg zwischen Sangerhof und Delmeshof ausgeritten. Als ihnen ein Auto entgegenkam, signalisierten sie dem Fahrer anzuhalten, um die Pferde nicht zu beunruhigen.

Trotzdem fuhr das Fahrzeug weiter und beschleunigte nach Passieren der Tiere, wodurch ein Pferd erschrak und durchging. Die Reiterin war gerade im Begriff abzusteigen. Sie wurde vom Pferd mitgerissen und auf ein angrenzendes Feld hinterhergeschleift. Dabei erlitt sie Verletzungen und Schäden an ihrer Kleidung.

Das beteiligte Auto wird in der Größe eines Mini-SUV in grauer oder silberner Farbe beschrieben. Vermutlich handelt es sich um einen Mitsubishi ASX mit KUS-Kennzeichen. Der männliche Fahrer war von schlanker Statur und etwa 50 Jahre alt. Wer Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden.