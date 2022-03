Gleich drei Fahrzeughalter mussten am frühen Samstagnachmittag feststellen, dass ihre Autos beschädigt sind. Sie waren in der Nacht zu Samstag auf einem Parkplatz im Röther Weg abgestellt und wurden durch bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der Türen zerkratzt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro.

Die ermittelnden Beamten entdeckten in unmittelbarer Nähe ein weiteres beschädigtes Auto am Straßenrand. Die Lackkratzer am Kotflügel hinten links lassen laut Polizei den Schluss zu, dass dieser Schaden durch einen Verkehrsunfall verursacht wurde. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.