Die Römergruppe Legio XIIII Gemina erweitert ihre Rekonstruktion einer Römerstraße im Ottweiler Stadtteil Mainzweiler. Bereits im vergangenen Sommer war dort ein architektonisches Ensemble aus einem Stück gepflasterter Straße, einem Meilenstein, einem Merkurschrein und einem Schaukasten sowie Infotafeln entstanden.

Die Römergruppe baute die historische Römerstraße nach – zumindest auf etwa 20 Metern. Jetzt stellten die Mitglieder noch einen Grabstein nach historischem Vorbild am Straßenrand auf. Die detailgetreue Rekonstruktion des Grabsteins hat der Bildhauer Lars Gräß nach einem archäologischen Vorbild aus Mainz gefertigt. Es handelte sich um das Monument mit den Lebensdaten eines römischen Zeichenträgers aus Piacenza, der in Mainz in der 14. Legion diente. Das Original befindet sich heute im Landesmuseum Mainz.

Der Verein, der rund 30 Mitglieder vor allem im Saarland, der Pfalz aber auch bis hin nach Norddeutschland zählt, hat mit dem Straßenbau ein Stück „Via Romana“ auf privatem Grundstück auferstehen lassen. Es befindet sich an der L 292 direkt am historischen Verlauf der alten Römerstraße. Mit der authentischen Rekonstruktion eines Teilstücks der Römerstraße wollte die Gruppe einerseits an die Römerzeit erinnern, andererseits „wollten wir auch selbst ausprobieren, wie es ist, so eine Straße zu bauen“. Folgerichtig schufteten die Vereinsmitglieder in Römerdress und Kettenhemd mit historischen Werkzeugen – wenn auch nicht die ganze Zeit. Auf der Römerstraße will der Verein künftig Feste feiern.

Für das kommende Jahr soll noch eine Statio, eine Pferdewechselstation, errichtet werden. Der Verein geht davon aus, dass es bereits in der Antike in unmittelbarer Nähe eine solche Statio gegeben hat.

Info

In Zusammenarbeit mit der katholischen Erwachsenenbildung St. Ingbert und der Schiffweiler Autorin Maria W. Peter wird am Freitag, 7. Oktober, 16.30 Uhr eine literarische Führung in Begleitung von römischen Legionären angeboten. Bei einer anschließenden Einkehr in einer Gaststätte werden römische Speisen serviert. Um Anmeldung wird bis zum 30. September per E-Mail an keb@bistum-speyer.de oder per Telefon unter 06894 9630516 gebeten.