Künftig wird in der Gemeinde eine Kaution zur Grab-Räumung fällig. Diese liegt je nach Anlage zwischen 200 und 500 Euro. Sofern sich Verwandte oder Bekannte um das Räumen des Grabes kümmern, wird die Kaution zurückgezahlt. Hintergrund ist, dass sich nach in der Vergangenheit nach langer Liegezeit der Gräber manchmal kein Verantwortlicher mehr fand und so die Gemeinde die Kosten übernehmen musste, berichtete Ortsbürgermeister Albert Graf. Das Problem bestehe zwar nur in Einzelfällen, dennoch wolle die Gemeinde Vorsorge betreiben. Der Beschluss fiel einstimmig.