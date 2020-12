Wie die Polizei mitteilt, drangen zwei maskierte und bewaffnete Männer am Dienstagabend gewaltsam in ein Haus in der Straße „Am Schlaufenglan“ in St. Wendel ein und zwangen die drei Bewohner – ein Ehepaar im Alter von 64 und 68 Jahren und seine 36 Jahre alte Tochter –, den Familientresor zu öffnen.

Die flüchtigen Täter erbeuteten laut Polizei vor allem Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Sie sollen 20 bis 30 Jahre alt sein und russisch gesprochen haben.