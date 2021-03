In der neuen Woche geht das erste Corona-Schnelltestzentrum an den Start, das nicht vom Landkreis eingerichtet worden ist. Im Quirnbacher Bürgerhaus können sich Bürger ohne Voranmeldung dienstags von 8 bis 10 Uhr testen lassen. Mit Anmeldung sind Schnelltests mittwochs ab 17.30 Uhr sowie samstags ab 11 Uhr möglich. Die Anmeldung muss telefonisch unter 06383 7221 oder 0151 24018404 sowie per Mail unter juskoerbel@t-online.de erfolgen.

Träger dieses Schnelltestzentrums ist die Aktion Quirnbach inTakt. Diese hat schon bisher Mitarbeitende und Kunden getestet. Weil sich aber die Anfragen gehäuft hätten, ob auch andere Personen getestet werden dürften, habe sich Quirnbach InTakt beim entsprechenden Portal des Landes registriert und sechs Mitarbeiterinnen bei einer Ärztin für die Tests schulen lassen. Damit seien sie nun zu den Schnelltests befugt, die für die Getesteten kostenlos seien. Die Kosten werden mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet.