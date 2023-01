Mehr Bewegung – das steht bei vielen Menschen zu Beginn des neuen Jahres auf der Liste der guten Vorsätze. Das letzte März-Wochenende hält für Wanderfreunde und Ultra-Läufer im Pfälzer Bergland diesbezüglich einiges bereit. Der Pfälzer Bergland-Trail kommt dabei mit einer Premiere daher.

Denn zur abschließenden Etappe des Laufs am Sonntag, 26. März, geht es in die Verbandsgemeinde Oberes Glantal. „Hier waren wir noch nie“, sagt Günther Bergs. In und um Quirnbach wird in diesem Jahr die Abschlussetappe gelaufen.

2014 wurde Bergs von der Kreisverwaltung angesprochen, um eine „junge und extreme“ Veranstaltung zu erdenken, die „fremde Sportlerinnen und Sportler in die Region, das Pfälzer Bergland, bringt“. Da als touristische Veranstaltung geplant, sollte der so entstandene Pfälzer Bergland-Trail keine Konkurrenz zu bestehenden Volksläufen, Halb- oder Marathons darstellen. „Davon haben wir in der Umgebung genug, die das auch hervorragend machen“, sagt Bergs. Mittlerweile ist er alleiniger Veranstalter, die Kreisverwaltung sowie die Verbandsgemeinden unterstützen ihn. Mit 130 Kilometern und 4300 Höhenmetern, verteilt über drei Etappen, ist der Mehrtageslauf allerdings nicht gerade für die spontane Umsetzung guter Neujahrsvorsätze geeignet.

Letzte Etappe in Quirnbach gemeinsam mit dem Wanderauftakt

Da kommt Jürgen Wachowski ins Spiel, Verbandsfachwart Wandern des Deutschen Wanderverbandes und im Kreis Kusel für die Wanderwegeinfrastruktur zuständig. Denn am 26. März findet in Quirnbach, wie seit 2014 üblich zusammen mit der letzten Etappe des Bergland-Trails, auch der Wanderauftakt statt. „Wir haben die Region in den vergangenen Jahren wanderbar gemacht, Wanderwege ausgezeichnet und zertifizieren lassen, im vergangenen Jahr zertifizierte Wanderführer ausgebildet“, berichtet er. Davon auch etliche im Oberen Glantal. In Quirnbach sollen drei neue Wege entstehen: der Pfarrer-Müller-Weg, Forstmeister-Vay-Weg und Bürgermeister-Munzinger-Weg. Auf diesen werden beim Wanderauftakt geführte Touren angeboten. Bis dahin gelte es die Wege noch zu beschildern und zu markieren. Die Wege sind zwischen acht und zwölf Kilometer lang.

Der Pfälzer Bergland-Trail wird auch 2023 wieder etwa 70 Geländeläufer für drei Tage in die Region bringen, berichtet Bergs. Die erste Etappe am 24. März führt etwa 51 Kilometer von der Burg Lichtenberg über den Veldenz-Wanderweg Richtung Niederalben und schließlich über den Pfälzer Höhenweg nach Wolfstein. Auch der Samstag wird etwas für Ausdauer-Spezialisten: Erneut circa 51 Kilometer sind zu überwinden, ehe der Sonntag rund um Quirnbach mit „gemütlichen“ 28 Kilometern aufwartet. Die genaue Strecke steht laut Bergs noch nicht fest. Doch eines ist gewiss: Wanderer und Läufer sollen am Nachmittag gemeinsam feiern, bei der Siegerehrung rund um das Quirnbacher Bürgerhaus. Und eines verrät Bergs noch: „Grundsätzlich ist der Trail als Laufveranstaltung geplant, aber man kann die Strecken auch wandern, wenn man schnell genug ist. Wir haben einige wenige Läufer, die das auch machen.“