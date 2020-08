„Es war für unsere Bewohner eine schöne halbe Stunde“, zog die Leiterin des Kuseler Altenheimes Zoar, Jutta Kunz, ein positives Fazit.

Am Sonntagmorgen gab der Landesverband der evangelischen Posauenchöre ein halbstündiges Konzert am Altenheim Zoar und dem „Haus im Westrich“. Unter der Leitung von Matthias Lambrich spielten die Posaunisten, darunter einige vom Posaunenchor Neunkirchen/Potzberg, kirchliche und weltliche Lieder. Etwa 45 Bewohner des Altenheimes hörten zu. Laut Heimleiterin war es für sie nach Monaten die erste Gelegenheit, kirchliche Lieder zu hören, denn wegen der Corona-Krise können sie keinen Gottesdienst mehr besuchen. Die beiden Platzkonzerte, die unter dem Motto „Corona durchkreuzen – querblech durch die Pfalz“ standen, gehörten zu einer Reihe mit zwölf Besuchen in pfälzischen Städten. Der Landesverband möchte damit Menschen eine Freude machen und Bläser aus der jeweiligen Region animieren, gemeinsam aktiv zu werden.