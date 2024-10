Eine Ausstellung des Künstlers Alexander Traub aus Bann ist derzeit in der Galerie des Kuseler Kunstkreises in Bedesbach zu sehen. In der Schau mit dem Titel „Querbeet“ präsentiert der 52-jährige Aquarellmaler eine Auswahl seiner vielfältigen Werke.

Seit mittlerweile 18 Jahren hat sich Traub der Aquarellmalerei verschrieben. Stadtansichten, Landschaften sowie eindrucksvolle Darstellungen von Licht und Schatten zeigen seine künstlerische Bandbreite.

Begonnen hat Traubs Leidenschaft für die Malerei mit einem Kurs an der Volkshochschule, den ihm seine Frau geschenkt habe. „Nach dem Kurs war ich Feuer und Flamme“, erinnert sich Traub, der im Laufe der Jahre an verschiedenen Lehrgängen teilgenommen hat, darunter auch bei dem Berliner Künstler Andreas Mattern.

Reiz der Aquarellmalerei liegt im Unvorhersehbaren

Heute ist Traub längst selbst ein Meister seines Fachs und gibt in der Galerie des Kunstkreises Kurse in Aquarellmalerei. Die Faszination dieser Maltechnik liege für ihn im Unvorhersehbaren: „Der Reiz an der Aquarellmalerei ist, dass man nicht alles absolut steuern kann“, erklärt Traub. Diese Herausforderung und die Schwierigkeit, Farbverläufe zu kontrollieren, mache sie für ihn zur „Königsklasse“. Oft sei es notwendig, ein Motiv zwei- oder sogar dreimal zu beginnen, bis die gewünschte Bildwirkung erreicht sei.

Traubs Werke waren bereits in Luxemburg, Frankenthal und Mannheim zu sehen und sind nun bis auf Weiteres in der Galerie des Kuseler Kunstkreises ausgestellt. Besucher können die Ausstellung „Querbeet“ jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr besichtigen.