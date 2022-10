Wolfstein. Wasser aus Quellen muss in Wolfstein umgeleitet werden, damit es nicht mehr in den Mischwasserkanal fließt. Dafür rücken im Herbst die Baumaschinen an.

„Im Tauchental" soll das Regenwasser hinter der Turnhalle und dem Parkplatz in einen Regenwasserkanal geleitet werden, sodass das saubere Wasser in die Lauter fließt. Die Arbeiten sollen in den Herbstferien stattfinden, um den Schulbusverkehr nicht zu behindern, sagt Stadtbürgermeister Herwart Dilly. Die Kosten belaufen sich auf rund 151.000 Euro. Auch „Am Ring" muss für das Quellwasser eine Lösung gefunden werden. Hierzu soll ein Brunnen mit begrünter Begegnungsstätte errichtet werden. Wegen der Fremdwasserleitung müssen die Anwesen „Am Ring 17" und „Bahnhofstraße 2" abgerissen werden. Die Ausschreibung soll nun erfolgen.