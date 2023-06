In Konken gibt es seit zweieinhalb Jahren ein Quartiersmanagement der Arbeiterwohlfahrt. Es ist die erste Gemeinde im Kreis, die eines hat. An den Erfolg der ersten Mitmachwanderung in Kooperation mit Vereinen soll nun angeknüpft werden.

Während das Haus der Kulinarischen Landstraße in Konken gerade auf dem absteigenden Ast ist, will die „Soziale Landstraße“ im Dorf nun weiter an Fahrt aufnehmen. Unter diesem Titel war vor zweieinhalb Jahren das Quartiersmanagement der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Dorf gestartet.

Unter Quartiersmanagement versteht die Awo ein Verfahren, um die Lebensqualität im ländlichen Bereich zu steigern. Zuständig dafür ist seit Februar 2021 Anne Rothenbücher. Die Sozialarbeiterin übernahm im Dezember 2021 zugleich das Management des Servicewohnens der Awo – dem Neubau in der Ortsmitte von Konken. Eine weitere Mitarbeiterin kam an Bord und ging wieder. Seit Juni hat Rothenbücher Verstärkung in Kristina Heß. Rothenbüchers Stelle ist auf weitere zwei Jahre befristet. Es gebe aber die Option zur Verlängerung, sagt sie. Für das Quartiersmanagement hat die Awo insgesamt eine dreiviertel Stelle eingerichtet.

Unterschiedliche Startzeiten für die Wanderer

Die beiden Quartiersmanagerinnen bereiten eine Mitmachwanderung für Sonntag, 8. Juli, vor. „Die erste Mitmachwanderung war ein schöner Erfolg“, berichtet Rothenbücher. Im Oktober 2021 waren rund 140 Teilnehmer mit von der Partie. „Das wollen wir jetzt wiederholen.“ Vier Vereine sowie die Awo-Tagespflege bieten an unterschiedlichen Stationen auf der Wegstrecke Angebote, Aktionen, Spiel und Spaß an. Damit es nicht zu voll wird, werden den Wanderern verschiedene Startzeiten zugeteilt.

Als Projekt mit der Grundschule sollen demnächst zudem einige graue Wände am Servicewohnen-Gebäude kunstvoll verschönert werden. Weitere Angebote liefen für spezielle Zielgruppen wie Plätzchenbacken an Weihnachten mit Senioren.

Gemeinsam Beete anlegen

In ihrem ersten Jahr hatte Rothenbücher eine Umfrage unter den Konkern gestartet. 74 Personen haben daran teilgenommen. Die Ergebnisse sollten mit Bürgern in Projekten umgesetzt werden. Jetzt möchte sie die Ergebnisse noch einmal mit der neuen Kollegin vertiefen. Unter anderem gebe es Bedarf für einen Flohmarkt, auch sollen gemeinsam Beete hinter dem Kulinarischen Haus angelegt werden. Möglich sei auch ein Ferienprogramm für Kinder. Vor allem mit Kita und Schule laufe die Kooperation sehr gut. Doch Rothenbücher registriert auch, dass das Quartiersmanagement nicht alle Vereine gewinnen konnte. Vor allem die Älteren zögen nicht so mit. „Da suchen wir nochmals Kontakt“, kündigt sie an.

Ein weiteres Projekt der Awo gibt es am Donnerstag, 20. Juli, von 14 bis 18 Uhr: ein Sommerfest verbunden mit einem Tag der offenen Tür beim Servicewohnen.

Lebensqualität der Menschen verbessern

Der Begriff Quartiersmanagement ist eher aus Städten bekannt, wo dies vor allem auch unter sozial schwierigen Bedingungen zur Stabilisierung von Stadtteilen eingesetzt wird. In der Canada-Siedlung Zweibrücken läuft so ein Projekt, auch die Bau AG in Kaiserslautern hat in „Nils – Wohnen im Quartier“ im Grübentälchen Quartiersmanagement realisiert. Doch auch ländliche Bereiche können profitieren, ist die Awo überzeugt. Weitere Quartiersmanager hat der Wohlfahrtsverband in Lambrecht und Hochspeyer eingesetzt. Im Kreis Kusel ist Konken die erste Gemeinde mit Quartiersmanagement. Ziel ist nach Angaben der Awo, die Lebensqualität der Menschen im Quartier zu verbessern.

Info

Die Mitmachwanderung findet am Sonntag, 8. Juli, von 10 bis 16 Uhr statt. Anmeldungen bis 3. Juli unter Telefon 0160 8934098 oder per E-Mail an quartiersmanagement-konken@awo-pfalz.de.