Die Drogenfahnder aus Kaiserslautern bewegen sich derzeit auf der Erfolgsspur. Im September 2020 lieferte ihnen ein Quartett (33, 44, 45 und 46 Jahre alt) aus dem Saarland an der Autobahnraststätte Waldmohr vereinbarungsgemäß ein Kilogramm Kokain zum Marktwert von 46.000 Euro an einen Vertrauensmann.

Die Männer wurden durch das Mobile Einsatzkommando der Polizei festgenommen, landeten in verschiedenen Gefängnissen des Landes und müssen sich seit März vor der Großen Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken wegen unerlaubter Einfuhr, Handel und Besitz von Drogen verantworten.

Die Vier, wegen Drogendelikten nicht unerheblich vorbestraft, gingen auch diesmal den Fahndern auf den Leim. Sie legten bereits zu Prozessbeginn in unterschiedlicher Weise Geständnisse ab. Bei den anschließenden Durchsuchungen in den Wohnungen in Neunkirchen und Bexbach wurden die Beamten fündig.

In der Neunkircher Wohnung des 45-jährigen Angeklagten fanden die Beamten zwei Kilogramm Heroin, 200 Gramm Kokain, 50 Gramm Marihuana und 245 Tabletten Subutex. In der Wohnung des 46-Jährigen aus Bexbach fanden sie 500 Gramm Marihuana und sechs Gramm Haschisch sowie eine Selbstladepistole der Marke Walther, 7,65 mm, und sieben Schuss Munition.

Den Kontakt zu dem 45-jährigen Angeklagten aus Neunkirchen suchten die Fahnder kurze Zeit vor ihrer Festnahme durch den V-Mann. Am 31. Juli 2020 vereinbarten sie mit ihm ein sogenanntes Probegeschäft. Der 45-jährige Angeklagte lieferte 20 Gramm Kokain. Das große Geschäft konnte beginnen. Zu diesem kam es dann am 30. September 2020 an der Raststätte Waldmohr.

Der Jüngste im Quartett, der 33-Jährige, soll, so Staatsanwalt Christian Heinekamp, das Kilo Kokain in Holland erworben, nach Deutschland eingeführt und anschließend dem 45-Jährigen übergeben haben. Am 30. September machten sich das Quartett an frühen Abend mit zwei Autos, einem BMW und einem Opel Adam, auf den Weg zur Raststätte nach Waldmohr. Im Gepäck das Kokain.

Der 45-jährige Neunkircher, der den Kontakt zum V-Mann pflegte, stieg wie abgemacht an der Raststätte in Waldmohr aus dem Opel aus, ging zum Auto des V-Mannes, legte um 16.41 Uhr, so Staatsanwalt Heinekamp, das Kilogramm Kokain auf den Fußboden des Autos und wurde verhaftet. Der 46-jährige Bexbacher, der mit dem 44-Jährigen die Übergabe abgesichert haben soll, habe die Pistole und Pfefferspray mitgeführt, so der Staatsanwalt.

Der Prozess wird fortgesetzt. Die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas will nach dem Gutachten des Psychiaters zur Schuldfrage zum Schluss kommen. Hat sie doch derzeit ein weiteres Quartett aus der Drogenszene auf der Anklagebank.