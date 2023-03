Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die vierte Welle der Corona-Pandemie kommt in den Schulen an. Zwei komplette Klassen im Landkreis sind vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden. Und in einem Seniorenheim gibt es wieder den ersten Corona-Fall.

Fünf positive Corona-Fälle in einer Stufe – die zweite Klasse der Grundschule in Breitenbach ist vom Gesundheitsamt in Quarantäne gesetzt worden. „Die Kinder können sich ab Freitag