Der Veldenz-Wanderweg ist in einer Online-Zeremonie des Deutschen Wanderverbandes erneut mit dem Zertifikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet worden. Auch das Prädikat „Leading Quality Trails – Best of Europe“ hat der etwa 62 Kilometer lange Wanderweg wieder erhalten.

Bei der Erstzertifizierung als ein führender Qualitätsweg in Europa im Jahr 2014 war er der erste in Deutschland mit diesem Titel. Inzwischen gibt es insgesamt fünf in Deutschland und 14 weitere.

Der Deutsche Wanderverband bezeichnet die Strecke mit fünf Etappen von der Burg Lichtenberg bis zur Wasserburg in Reipoltskirchen als „Wanderung voller Höhepunkte“. Hervorgehoben wird die „natürliche Stille, wie sie nur noch selten zu erleben ist“, ebenso die naturbelassenen Pfade in den Naturschutzgebieten Wartenkopf und Mittagsfels, wo es „alpin anmutend“ jeweils hoch hinaus geht und herrliche Ausblicke geboten werden.

Sonst werden die Auszeichnungen – alle drei Jahre muss rezertifiziert werden – im Januar auf der Stuttgarter Tourismusmesse CMT verliehen. Dieses Jahr drehte der Wanderverband für die 92 Wege je ein Video. Dieses Jahr wird die Zertifizierung des Preußensteigs, 2022 die des Remigius-Wanderwegs überprüft.