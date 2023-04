Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Per QR-Code direkt am Grab abrufbare Videos, die per Internet von überall her abrufbar sind. Damit sollen Erinnerungen an Verstorbene lebendig bleiben. Diese Idee hatte Helmut Hellmig aus Ruthweiler. Seine Firma „In Memoria“ arbeitet an der Umsetzung – findet dabei aber nicht nur Zustimmung. Besonders die Bestattungsunternehmen seien noch sehr zögerlich.

Die Idee sei nach dem Tod seines Vaters entstanden, erinnert sich Hellmig. Der sei zu Lebzeiten viel in Afrika unterwegs gewesen und habe viele Bilder und Videos aus dieser Zeit hinterlassen.