Was Bürger ärgert: Seit zwei Jahren hat Gerhard Gries eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach seiner Metzgerei in Waldmohr. Von dem eingespeisten Strom hat er noch keinen Cent gesehen. Die Pfalzwerke betonen: Wir haben an der Verzögerung keine Schuld.

Vor zwei Jahren hat Gerhard Gries eine Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auf dem Dach seiner Metzgerei in Waldmohr installieren lassen. Seither speist er Strom in das Netz der Pfalzwerke ein. Eine Abrechnung,