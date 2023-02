Voraussichtlich wird auf Dunzweiler Gemarkung schon bald eine Photovoltaik-Freiflächenanlage entstehen. Der Ortsgemeinderat hat sich bei seiner jüngsten Sitzung – bei einer Nein-Stimme – dafür ausgesprochen, das Vorhaben weiter zu betreiben.

Bereits im vergangenen Jahr hat sich der Ortsgemeinderat positiv zu einer Photovoltaik-Anlage geäußert. „In diesen Zeiten kann man sich diesem Weg nicht verschließen. Wir werden unseren Beitrag zur Energiewende liefern“, betont Ortsbürgermeister Volker Korst. Nachdem ein zweiter Interessent abgesprungen ist, wird die Gemeinde das Projekt mit der Solparc Energy GmbH, Heidelberg, durchführen.

Keine Konkurrenz zu Landwirtschaft

Was ist geplant? Auf einer Fläche von 15 Hektar – das sind etwa 2,7 Prozent der gesamten Gemeindefläche von 552 Hektar – werden Solarmodule installiert, um Strom aus Sonnenenergie zu gewinnen. Bei dem „nicht sehr hochwertigen“ Gelände handelt es sich um eine Wiesenfläche an der Landesstraße 354 nahe des Waldes, Richtung saarländischer Landesgrenze, beschreibt Korst grob die Lage.

Um Spannungsfelder zu vermeiden, wozu auch die Veränderung des Landschaftsbildes zählt, und keine Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Flächen zu schaffen, „werden wir keine weiteren Sonderflächen für Photovoltaik mehr ausweisen“, betont der Ortschef. Der „Löwenanteil“ der Fläche sei in Privatbesitz.

Finanzieller Nutzen für Gemeinde ist noch unklar

Die beauftragte Firma hat sich laut Projektleiter Marcus Goller die Flächen bereits gesichert. Die künftige Anlage werde durch einen Weg in zwei Abschnitte geteilt. Die Freiflächenanlage werde mit einem Batteriespeicher kombiniert und soll zwölf Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen.

Der Strom wird nach Worten Gollers ins öffentliche Netz eingespeist. Welchen finanziellen Nutzen die Gemeinde aus diesem Projekt genau ziehen wird, vermochte der Projektleiter noch nicht zu sagen.

Baubeginn soll Mitte 2024 sein

Als Betreiber wird die Solparc Energy für die Infrastruktur und den Unterhalt der Anlage aufkommen, wie Goller ausführt. Auch für den Rückbau nach 30 Jahren sei die Firma verantwortlich. In einem nächsten Schritt muss die Gemeinde einen „formalen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan“ fassen.

Bis es so weit ist, werden nach Worten Korsts noch einige Gespräch zu führen sein. Auch seien noch Gestattungsverträge mit der Betreiberfirma zu schließen. Solparc Energy hat ebenfalls einige Aufgaben zu erledigen: So seien eine raumordnerische Prüfung und eine artenschutzrechtliche Begehung in Auftrag zu geben. Goller rechnet mit einem Baubeginn Mitte 2024. „Den Betrieb kann die Anlage eine Woche später aufnehmen.“