Der Puppenpalast gastiert am Dienstag, 30. August, 16 Uhr, im katholischen Pfarrzentrum in Brücken in der Steinstraße. Rotkäppchen steht auf dem Programm, das der Puppenspieler Michael Henne aus Saarbrücken darbieten wird – auf der nach seinen Angaben größten Puppenbühne Deutschlands, zwölf Meter lang und in Form eines Märchenschlosses. Lichteffekte, Seifenblasen und Nebel gehören zur professionellen Show mit den von Hand gefertigten Puppen dazu.

Nicht fehlen dürfen auch Kasper, das Krokodil und Carlos, der Rabe, die im Märchenwald auf die Großmutter und den Jäger treffen. Märchengetreu, aber mit Witz und Animation zum Mitmachen soll das Stück dargeboten werden.

Das in vier Akten aufgeführte Märchen ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert etwa 60 Minuten. Der Eintritt kostet 10,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Karten gibt es an der Tageskasse, sie können auch vorbestellt werden per E-Mail an HenneShow@gmx.de.