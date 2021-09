Der Puppenpalast kommt nach zehnmonatiger Corona-Pause zum Gastspiel nach Brücken: Am Freitag, 17. September, tritt Puppenspieler Michael Henne im katholischen Pfarrzentrum auf. Kasperle und seinen Freunde treffen dort auf Rumpelstilzchen. Das Märchen wird in einer neuen Inszenierung aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Lustige und kurzweilige Dialoge sollen die Kinder zum Mitmachen animieren. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr und dauert ungefähr eine Stunde. Der Eintritt kostet neun Euro, Kinder zahlen mit Ermäßigungskarte aus dem Kindergarten 8,50 Euro. Karten gibt es an der Tageskasse vor Ort, Ermäßigungsgutscheine liegen eine Woche vorher in den Kindergärten aus. Der Puppenpalast gehört zu den größten reisenden Puppenbühnen Deutschlands. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0177 6725711.