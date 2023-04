Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Wahnsinns-Open-Air-Show in der Kuseler Tuchfabrik wartete am Samstag auf die Pfälzer Punkrock-Fans: Die schwedischen Jungs und Mädels von The Baboon Show feuerten an diesem Abend die volle Breitseite des Punks in die Schalander-Meute, mit einer gigantischen Show, viel Bier und noch mehr „Love“ für die „Oddballs“ der Gesellschaft.

Wenn wir einmal über die beliebtesten Exportschlager aus Schweden nachdenken, was würde uns dann auf Anhieb einfallen? Pippi Langstrumpf vielleicht? Ein gewisses Einrichtungshaus?