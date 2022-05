The Queers aus den Vereinigten Staaten mischen das westpfälzische Publikum gehörig auf.

Seit 40 Jahren schon in Diensten des Punkrock unterwegs sind The Queers aus Portsmouth/USA. Und sie zeigten beim rund einstündigen Auftritt im Kinett in Kusel, dass sie noch lange nicht müde sind. The Queers verwandelten das ehemalige Kino in eine Pogo-Party. Die Band um Sänger Joe Queer, selbst schon eine kleine Legende, powerte eine Stunde lang, fast ohne Pausen, und brachte einige Konzertbesucher an den Rand der Dehydration. Zugleich war das Konzert eine Huldigung an noch größere Legenden: Die Punkrock-Ikonen Ramones – die Meister kurzer, kompromissloss-rotziger Stücke mit einfachen Melodien – waren in Stil und Konzertvortrag, den Shirts von Besucher und Bandmitgliedern und nicht zuletzt in so mancher Coverversion allgegenwärtig.

Das Schweizer Punkrockduo The Fags, das seine Musik selbst als „primitiven Punk“ bezeichnet, war der stilistisch wie thematisch passende Opener.