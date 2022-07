Zwei ungewöhnliche Konzerte hat der Musikclub Schalander am Wochenende wieder im Kinett veranstaltet.

US-Sängerin Suzi Moon, die schon seit ihrer Jugend Punk singt, outete sich als Fan von Green Day. Sie lieferte laut Veranstalter Andreas Becker „eine großartige Rockshow, die auch das Stadionformat nicht zu scheuen bräuchte“. Allerdings seien nicht allzu viele Besucher gekommen, hier hat sich die Konkurrenz durch Veranstaltungen wie das Ohmbachseefest bemerkbar gemacht.

Am Abend darauf gastierte ebenfalls in kleiner Runde die italienische Band Leatherette im ehemaligen Kuseler Kino. Die jungen Musiker aus Bologna verbinden Punkelemente, Noiseausbrüche und vertrackte Jazzkomponenten in ihrer Musik, die in ruhigen Phasen an Bands wie Mercury Rev erinnert. Jacopo Finelli sorgt hierbei am Saxophon für verblüffende Akzente.

Drei weitere Konzertabende

Am kommenden Wochenende plant das Schalander-Team dann gleich drei Konzerte. Auf dem Gelände der Tuchfabrik gibt es am Freitag, 22. Juli, ein Punkrock-Open-Air mit Slime, am 23. Juli an gleicher Stelle ein Metalfest mit Deserted Fear als Haupt-Act. Am 24. Juli schließlich kommen aus Glasgow Kundalini Genie ins Kinett.