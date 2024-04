Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war verdammt laut und verdammt schrill am Dienstag im Kuseler Kinett. Die Brüsseler Herren von „Milk TV“ waren ,,in da House“ und präsentierten live ihren ,,Artsy-fartsy-Art“-Punk - ,,at its best“!

Im Prinzip kann man das kleine Wörtchen ,,Art“ - also den englischen Begriff für Kunst - vor und hinter ziemlich alles packen und es klingt automatisch niveauvoller.