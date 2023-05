Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Psychedelischer Punk mit Power in jedem Ton – und das „straight“ aus Seattle. Das erwartete die Besucher bei dem jüngsten Kinett-Gig am Mittwochabend in Kusel. Dank der Gast-Pauker von Monsterwatch.

„Noise you’ll never care about“ – übersetzt: „Lärm, der Sie nie interessieren wird.“ So bezeichnen die drei Spielmänner aus Seattle ihre Musik –