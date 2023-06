Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Barocke Psychedelic „at its best“: Das kanadisch-schwedische Duo Thus Owls war am Dienstagabend zu Gast im Kuseler Kinett und brachte verschroben schöne Klänge und vernebelte Fantasien in den Raum.

Gerade noch waren die beiden Musiker von Thus Owls auf dem legendären Pop-Festival im nordrhein-westfälischen Haldern. Dort, wo einst schon Bob Geldof, Muse und Patti Smith aufgetreten sind.