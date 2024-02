Nomen est Omen? Ja, von wegen: Das spöttische Wortspiel würde gar nicht passen. Die Vermutung, bei der 23. Prunksitzung in Langweiler könnte ein solcher über die Bühne gehen, haben die Aktiven auf eindrucksvollste Weise widerlegt. Beste Stimmung herrschte bei der Sitzung des ASV Langweiler-Merzweiler in der vollbesetzten Halle am Sportplatz im Tränkenwald. Lautstark wurden Zugaben gefordert, herzlich wurde gelacht bei Einblicken in verzwickte Familienverhältnisse, den Arbeitsalltag einer Lokusdame oder skurrilen Golfplatz-Szenen.