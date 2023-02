Mit Ägidius Arnold verlässt mit Ende dieser Kampagne ein Urgestein der Westricher Fastnacht die Bühne. Arnold stellt sein jährliches Protokoll ein. Ganz von der Bildfläche wird er allerdings nicht verschwinden. Der Wahl-Altenglaner wird weiterhin den Rammelsbacher Wackepicker-Chor verstärken.

Über den Chor im Kulturverein Rammelsbach und den Männergesangverein kam Ägidius Arnold, der schon als 15-Jähriger im Ensemble mitsang, zum Wackepicker-Chor. Die singende Gemeinschaft im Gesang- und Unterhaltungsverein wollte nicht nur Konzerte ausrichten, sondern auch lustige Lieder singen.

Seit nun 55 Jahren ist Arnold dem Chorgesang treu. In Rammelsbach geboren, lebt er mit Ehefrau Christine in Altenglan. „Nach den Singstunden musste sie oft sehr lange auf meine Rückkehr warten“, scherzt Arnold. „Der Heimweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad war sehr schwierig und dauerte nicht selten bis kurz vor Sonnenaufgang.“

Schon im Kindergarten im Rampenlicht

Der Bierbrauer und Mälzer sowie spätere Forstwirt hatte seine Ohren bei den Menschen. Sorgen und Nöte sprach er als Protokoller in seinen Reimen an.

Das Talent dazu wurde ihm in die Wiege gelegt. Sein Vater Alois hat noch mit über 80 Jahren selbstverfasste Gedichte vorgetragen. „Er ist mein großes Vorbild“. Arnolds Neigung zeigte sich schon im Kindergarten. Bei kleinen Spielen übernahm er die größten Rollen, als Fünfjähriger sprach er schon gern in Versform.

Ein Büttenredner mit Weitblick und Humor

Themen mit Weitblick und Humor machten Arnold als Büttenredner schnell bekannt und beliebt. Gern erinnert er sich an den Vortrag vom Opa mit dem Enkel am Weihnachtsbaum. „Eine gespielte Büttenrede, die ich selbst als hervorragend einstufe“, erzählt Arnold. „Die Zuhörer suchten den Enkel unterm Weihnachtsbaum, aber ich war doch alleine auf der Bühne.“

Stolz ist er auf seine erste Büttenrede 1978 in Versform. Sein Auftritt als Playboy wurde sogar im Fernsehen ausgestrahlt. In der Kampagne 1981/82 schlüpfte er erstmals in die Rolle des Protokollers. „In den 40 Jahren musste ich aus gesundheitlichen Gründen zwei Mal passen. Aber mit meinem Sohn Markus und dem Sitzungspräsidenten Siegfried Jonas hatte ich zwei hervorragende Vertreter“, lobt Arnold.

Kritik quer durch politische Reihen

In seinen kritischen Beiträgen machte er vor der Politik nicht Halt. „Quer durch die Reihen mussten sie meine Kritik und Ratschläge ertragen“, erinnert er sich. „Unbewusst habe ich die Christdemokraten etwas mehr geschont, aber manchmal waren sie ganz dick drin“, sagt Arnold, der für die CDU in kommunalen Gremien saß. Seine Beiträge waren stets aktuell. Das heißt: Oft wurden noch zwei Tage vor der Veranstaltung manche Textpassagen umgeschrieben.

Lieblingsrolle im Männerballett

Trotz seiner vielen Beiträge habe es nie ernsthafte Kritik an den Inhalten gegeben. Eher an denen seiner Straußreden, sagt er. Im Alter von 15 hielt er seine erste. Der Redner war erkrankt, es habe geheißen: „Der Äggi kann es.“ Das war der Beginn einer Ära als Kerweredner in Altenglan, Rammelsbach und oft auch in umliegenden Orten. Als „Ausrufer“ war er bis Mitte der 1980-er Jahre im Einsatz. Seine liebste Rolle spielte er allerdings im Männerballett, in dem er zwölf Jahre mittanzte. So kam es, dass er einmal bei 24 Programmpunkten 13 Mal auf der Bühne stand, als Redner, Sänger und Tänzer.

Unterstützung genoss Arnold stets von der Familie. Ehefrau und Tochter sind hinter den Kulissen aktiv, Sohn Markus gehört dem Männerballett an.