Die Apotheker im Kreis Kusel beteiligen sich an der bundesweiten Protestaktion am Montag, 23. März. Sie kämpfen für höhere Honorare. Der Schuh drückt noch an anderen Stellen.

Patienten, die am Montag, 23. März, eine Apotheke aufsuchen wollen, werden im Kreis Kusel zumeist verschlossene Türen vorfinden. Von Waldmohr bis Lauterecken, von Glan-Münchweiler bis Kusel beteiligen sich die örtlichen Pharmazien an dem bundesweiten Protesttag. Dabei fordert die Apothekerschaft eine Anpassung des Honorars für rezeptpflichtige Arzneimittel. Die Versorgung am Aktionstag übernehmen Notdienst-Apotheken.

„Sie stehen an diesem Tag vor einer verschlossenen Tür, damit wir auch in Zukunft für Sie geöffnet haben können“, lassen die Apotheken in Kusel, Altenglan und Herschweiler-Pettersheim auf Aushängen die Kunden wissen. Die Vergütung für verschreibungspflichtige Medikamente sei seit 2013 nicht angepasst worden, kritisieren die Pharmazeuten. Seither hätten sich Personal-, Energie- und Betriebskosten um mehr als 65 Prozent verteuert. Dadurch stünden viele Apotheken unter erheblichem wirtschaftlichem Druck.

Die Apotheken möchten mit den verschlossenen Türen am Montag die Kunden nicht vergrämen, schreibt Konstanze Keller von der Kuseler Paracelsus Apotheke. Vielmehr wolle man die Öffentlichkeit erreichen. „Wir halten an diesem einen Tag die Tür geschlossen, um auch in den nächsten Jahren im Stande zu sein, unsere Türen für die Kunden wie gewohnt zu öffnen.“ In der Gesetzgebung müsse sich dafür allerdings einiges bewegen.

Der Preis für die Medikamente ist festgelegt

Die Vergütung der Apotheken ist in der Arzneimittelpreis-Verordnung geregelt und basiert auf einheitlichen Honoraren und den Abgabepreisen für verschreibungspflichtige Medikamente. Der Abgabepreis setzt sich zusammen aus einem Festzuschlag von drei Prozent auf den Einkaufspreis sowie einem Fixum von 8,35 Euro je Packung. Am Umsatz der Apotheken machen verschreibungspflichtige Medikamente rund 80 Prozent aus.

Die Honorierung reiche vorn und hinten nicht aus, um die Kosten zu decken, erläutert Markus Frenzel von der Apotheke am Markt in Waldmohr die unbefriedigende Lage der Branche. Daraus müssten nicht nur höhere Energie- und Personalkosten, sondern auch die Vorfinanzierung teurer Medikamente gedeckt werden. Mögliche Optionen zur Kostensenkung wie veränderte Öffnungszeiten und weniger Personal seien bereits ausgeschöpft.

Ärzte und Kunden vorab informiert

Mit dem Protesttag werde aufgezeigt, welchen Leistungen die Apotheken erbringen, argumentiert Frenzel. Ohnehin werde das schwierige Geschäft durch fehlerhafte Verordnungen, Lieferengpässe bei Medikamenten und Bürokratie erschwert. Gerade Eltern mit Kleinkindern und Senioren wüssten die Leistungen der Apotheken zu schätzen. „Das muss der Gesellschaft etwas wert ein.“ Vorab habe man die Ärzteschaft im Umkreis sowie die Patienten über Aushänge informiert. Auch über den Anrufbeantworter gebe es Auskunft.

Björn Göddel, der in Herschweiler-Pettersheim die Tiger-Apotheke leitet, bedauert, dass die im aktuellen Koalitionsvertrag vorgesehene einmalige Erhöhung des Packungsfixums auf 9,50 Euro „noch nicht in trockenen Tüchern“ ist. Er sei aber zuversichtlich, dass diese Anpassung umgesetzt werde. Positiv wertet Göddel Pläne, nach denen die Apotheker als Heilberufler und die Apotheke bei Prävention und Früherkennung von Erkrankungen und Risiken stärker eingebunden werden sollen. Wenn dies im Dialog mit der Ärzteschaft erfolge, wäre das eine „gute Aktion“ und ein Gewinn für die Patienten, ist er überzeugt.

„Es geht uns nicht um mehr persönlichen Verdienst“

Auch Steffen Mayer von der Engel-Apotheke in Kusel kritisiert die Stagnation der Vergütung der Apotheken bei parallel steigenden Betriebskosten. Über das Drehen an kleinen Stellschrauben – wie eingeschränkte Öffnungszeiten – sei man bestrebt, den Kostenanstieg abzubremsen, aber Leidtragende seien die Kunden und Patienten.

Susanne Heussler von der Brücken-Apotheke in Brücken begründet die Protestaktion so: Es gebe wohl niemanden, „der für das gleich Geld wie vor 15 Jahren arbeitet“. Auch die Schloss-Apotheke in Lauterecken und die Adler-Apotheke Glan-Münchweiler bleiben am Montag geschlossen.

„Es geht uns nicht um mehr persönlichen Verdienst, sondern darum, die Versorgung unserer Kunden und Kundinnen auch langfristig zu gewährleisten“, heißt es in einer Information der Apotheken. Darin wird versichert, auch am Protesttag sei die Notdienstversorgung gewährleistet. Diese übernehmen die Saarpfalz-Apotheke in Breitenbach, die Kreuz-Apotheke in Weilerbach und die Schwanen-Apotheke in Kaiserslautern sowie die Einhorn-Apotheke in Bad Kreuznach.

Info

Der Apothekennotdienst kann online nachgeschlagen werden auf der Seite der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz.

