Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das protestantische Pfarrhaus in Konken steht leer. Der Jugend-Treff ist geschlossen, weil er saniert werden muss. Weil gleichzeitig die in Kusel ansässige Jugendzentrale Raumbedarf anmeldet, ist eine Lösung in Sicht.

Die evangelische Jugendzentrale erwägt einen Umzug von Kusel nach Konken. Weil die Räume in der Landschaftsstraße inzwischen zu eng seien, stehe ein Umzug zur Debatte, bestätigte Dekan