Die Gruft, in der die Gebeine von Prinzessin Anna von Schweden bestattet sind, erhält derzeit einen neuen Anstrich. Und noch so einiges mehr. Weitgehend im Verborgenen sind die Mitglieder des Fördervereins Pfalz-Veldenz mit Renovierungsarbeiten an der Gruft der historischen Propsteikirche auf dem Remigiusberg befasst.

Die Tochter des Schwedenkönigs Gustav Wasa heiratete Georg Hans von Lauterecken-Veldenz und residierte auf der Michelsburg. Sie starb im Jahr 1610. Die erste Bestattung in der Gruft fand allerdings bereits