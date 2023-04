Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das erste Treffen zum „Walk & Talk“ war ein voller Erfolg. Eine Gruppe von 30 Personen machte sich am Mittwoch auf den Weg über den Bahndamm – um zu gehen und zu reden. Männer und Fahrradfahrer waren noch unterrepräsentiert.

Immer mehr Leute treffen am AOK-Parkplatz ein. Mit den letzten Nachzüglern sind es 30 an der Zahl. Einen so großen Andrang hat Mathias Sadowski nicht erwartet: „Ich bin