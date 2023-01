Nach der Corona-Zeit ist das Programm im Mehrgenerationenhaus längst wieder voll angelaufen. Nach dem wöchentlichen Mittagstisch am Donnerstag wird am gleichen Tag von 15 bis 17 Uhr ein „Café Miteinander“ angeboten. Im offenen Treff sind bei Kaffee und Tee ukrainische Familien besonders willkommen.

Eine Spiel- und eine Kinderecke stehen für die kleinen Gäste bereit, um miteinander in Kontakt zu kommen. Begleitet wird dies von Ehrenamtlichen, die auch ukrainisch sprechen, schildert Koordinatorin Anke Halwaß. Unter anderem bietet Ilka Fränger eine Malstunde für ukrainische Kinder an.

Yoga wird auf einem Stuhl praktiziert

Fester Programmpunkt und ebenfalls kostenfrei ist der Handarbeitstreff freitags von 15 bis 17 Uhr. Außerdem gibt es jeweils am letzten Freitag im Monat einen persischen Kochkurs von 18 bis 20 Uhr mit Masserat Botfargh. Die Kosten hierfür betragen zehn Euro. Zu den Angeboten zählen ferner Tanztee für ältere Leute oder „Yoga auf dem Stuhl“.

Wünschen würde sich Halwaß noch ein Angebot, in dem Senioren etwas mit Kindern unternehmen. Für Mai sei eine Pflanzentauschbörse im Freien geplant, nachdem diese in den beiden Jahren zuvor besonders gut angenommen worden sei. Immer ein Thema sei die Nachhaltigkeit, schildert die Pädagogin, die die Leitung des Mehrgenerationenhauses seit 2019 innehat. So spiele Upcycling in Handarbeitskursen eine Rolle, und in der Küche werde unter anderem auf die Verwendung von Bioprodukten geachtet.