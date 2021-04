Der Glasfaserausbau durch die Firma Inexio geht nicht ohne Probleme über die Bühne.

Ortsbürgermeister Marc-Steffen Risch berichtete, dass bei Erdarbeiten Telekommunikationsleitungen gekappt worden seien.

In Abstimmung mit der Nachbargemeinde Kirrweiler hat auch die Ortsgemeinde Homberg Pachtverträge für unbebaute Grundstücke gekündigt, die von Landwirten bewirtschaftet werden. Die Verträge existierten nur in mündlicher Form und seien über Generationen weitergeführt worden. Teilweise sei dies genau nicht mehr nachvollziehbar. Es habe auch Unterverpachtungen sowie per Handschlag besiegelte Tauschgeschäfte gegeben. Dies soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Durch die landwirtschaftliche Nutzung der Grundstücke ließen sich die Nutzer ermitteln. Ihnen wurde bereits im vergangenen Jahr schriftlich gekündigt.