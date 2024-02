[Aktualisiert, 16.57 Uhr] Gegen 10 Uhr fiel am Freitagvormittag in Teilen Kusels der Strom aus. „Auschlaggebend waren sowohl ein Kabelfehler als auch ein Kurzschluss auf einer Freileitung. Was letztlich dazu geführt hat, muss im Nachgang geprüft werden“, berichtet ein Sprecher der Kuseler Stadtwerke auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Ab 12.15 Uhr konnte nach und nach wieder zugeschaltet werden. Die letzten Haushalte seien gegen 16.30 Uhr ans Netz gegangen, so der Sprecher weiter. Die Fehler seien nur mit extremen Aufwand zu lokalisieren gewesen, was die für Kuseler Verhältnisse ungewöhnlich lange Dauer des Ausfalls erkläre. Betroffen waren nur Teile der Kreisstadt, darunter die Fußgängerzone.

Zusätzlich war das Mobilfunknetz teilweise ausgefallen. Betroffen waren unter anderem die Funkmasten des Anbieters Telefónica, zu dem beispielsweise O2 gehört, wie ein Sprecher des Unternehmens der RHEINPFALZ bestätigt. Übere mehrere Stunden war es nicht möglich, zu telefonieren oder über mobile Daten das Internet zu nutzen.

