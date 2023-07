Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Musik aus dem französischen Barock erklingt am Samstag, 29. Juli, in der Abteikirche in Offenbach-Hundheim. Beim Kultursommer präsentieren der Kirchenchor und das Orchester „L’arpa festante“ die Oper „Venus und Adonis“ von Henry Desmarest unter Leitung von Roland Lißmann. Das Konzert wird am folgenden Tag in Brücken wiederholt.

Die Proben für die Barock-Oper laufen in diesen Tagen auf Hochtouren. Denn auch nach seiner Verabschiedung als Kantor des Kirchenkreises Obere Nahe in den Ruhestand hat der