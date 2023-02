Bis die Ortsdurchfahrt saniert wird, dauert noch einige Zeit. Dennoch wirft die Erneuerung der Straße bereits ihre Schatten voraus. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern teilte mit, dass zwischen Montag, 6., und Freitag, 10. März, in der Ortsdurchfahrt sogenannte Baugrunderkundungen stattfinden werden. Dabei werden Bohrungen durchgeführt, um den Straßenaufbau zu überprüfen. Laut LBM wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert und jene Stellen der Fahrbahn eingeengt, an denen die Erkundung durchgeführt wird.