Trotz Schulden ist Dittweilers Ortsbürgermeister Winfried Cloß stolz auf das Erreichte: Auf der Agenda der Ortsgemeinderatssitzung stand der Jahresabschluss 2018, der deutlich zeigt, dass die Gemeinde kaum Einnahmen hat, jedoch hohe Aufwendungen schultern muss.

Der Schuldenberg bereitet nach Aussage von Winfried Cloß ihn immer wieder schlaflose Nächte: „Ich weiß nicht, ob das alles richtig ist, doch wenn ich durchs Dorf gehe, denke ich, können wir stolz sein, was in den letzten Jahren alles passiert ist.“

Fakt ist, dass die Gemeinde in den letzten Jahren ihr Bürgerhaus umfangreich sanierte. Alleine 2018 investierte sie in den ersten Bauabschnitt rund 208.000 Euro, wie Finanzsachbearbeiterin Christine Braun erklärte.

Eigenkapitalquote von 16 Prozent

Im Ergebnishaushalt betrug der Jahresfehlbetrag fast 240.000 Euro. Die Planabweichung – gerechnet wurde mit einem Minus von knapp 70.000 Euro – sei deshalb so hoch, weil 32.600 Euro weniger Erträge in den Haushalt geflossen seien sowie Mehraufwendungen über 137.500 Euro getätigt werden mussten, sagte Braun. Entsprechend des Fehlbetrages schrumpfte das Eigenkapital, das Ende 2018 rund 812.000 Euro betragen hatte, was bei einer Bilanzsumme von knapp fünf Millionen Euro einer Eigenkapitalquote von 16 Prozent entspricht.

Rote Zahlen auch im Finanzhaushalt: Hier betrug der Finanzmittelfehlbetrag 366.000 Euro. Auf den 833 Einwohnern von Dittweiler lastete Ende 2018 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2811 Euro. Damit hat die Kohlbachgemeinde den vierthöchste Schuldenwert innerhalb der 23 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.