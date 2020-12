Ohne Gegenstimme sprach sich der Rat dafür aus, den Gemeindeanteil für den Ausbau und die Beleuchtung der Straße Kirchberg auf 40 Prozent festzusetzen.

Dieser Satz gilt für Straßen mit „erhöhtem Durchgangs-, aber noch überwiegendem Anliegerverkehr“. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 6771 Euro, wobei 60 Prozent auf die Anlieger umgelegt werden. Die selben Leistungen wurden in der Straße Waldziegelhütte erbracht. Da diese mehrheitlich vom Durchgangsverkehr genutzt wird, legte der Rat einen Gemeindeanteil von 60 Prozent für die anfallenden Kosten in Höhe von 10.530 Euro fest.

Um die Haushaltslage der Gemeinde Dunzweiler ist es nicht gut bestellt. Dies zeigen die Jahresabschlüsse 2017 und 2018, die vorgestellt wurden. Die Defizite beliefen sich auf 47.000 Euro und 184.000 Euro. Das Eigenkapital sinkt seit 2015 beständig. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag 2017 bei 2300 Euro, 2018 bei 2554 Euro. Trotz Einsparungen und der Teilnahme am Entschuldungsfonds schaffe es die Gemeinde einfach nicht, ihre Bilanz zu verbessern, bedauerte Ortsbürgermeister Volker Korst: „Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage frisst uns auf.“

Neuer Zaun für die Hauptstraße

Die defekten Zäune an der Hauptstraße sollen repariert werden. Da sich vor allem ältere Menschen beim Hochgehen festhielten, müsse dringend Abhilfe geschaffen werden, betonte Korst.

Die Firma Jahns aus Waldmohr wird beauftragt – im nächsten Jahr – für 13.960 Euro die Rinne Im Kirschgarten zu sanieren, 75 Meter Rundbord zu verlegen und die Risse in der Straße auszubessern. Außerdem soll die Firma Im Buchring die abgesackten Sinkkästen instand setzen und einige Platten anheben. Für die gleiche Leistung in der Schulstraße wird ein neues Angebot eingeholt. Der Holzmast, der die Laterne in der Bergstraße 7 trägt, ist kaputt. Die Beleuchtung wird für 2465 Euro erneuert und gleichzeitig auf die andere Straßenseite gestellt.