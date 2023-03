Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gemeinde Kappeln muss Einbußen beim privat verpachteten Wald hinnehmen. Die niedrigeren Einnahmen veranlassen die Kommune aber nicht, an der Privatverpachtung zu zweifeln. Das Forstamt Kusel kann die Preispolitik allerdings nicht nachvollziehen.

Wie berichtet, haben im Landkreis Kusel bisher Krottelbach, Rothselberg und Kappeln ihre Gemeindewälder an die Firma Schmitz in Ormont verpachtet. Der gut 70 Hektar große Wald in Kappeln wird im dritten