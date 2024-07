Zum 14. Mal geht ab Freitag, 12. Juli, die Reihe „Kuseler Sommermusik“ über die Bühne. Von Blechmusik über Pop bis hin zu pfälzischen Heimatliedern bieten die Organisatoren unter Federführung der Stadtbeigeordneten Julia Bothe eine große musikalische Bandbreite an. Außer einer Veranstaltung inklusive Menü ist der Eintritt kostenlos.

„Wir freuen uns, dass die Besucher die Sommermusik so gut annehmen“, sagt Julia Bothe. Auch zahlreiche Gastronomen machen mit, Unterstützung gibt es von der IG Kusel. Erstmals sei in diesem Jahr die „Saloon Bar“ an der Bundesstraße 420 mit von der Partie, berichtet Bothe. Den Auftakt bilden am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juli, die „Italienischen Nächte“ jeweils ab 18 Uhr auf dem Kochschen Markt. Für Freitag ist nach dem Auftritt der Gesangsgruppe Cusella ab 20 Uhr das Trio „Just Music“ angesagt. Am Samstag gibt es Livemusik mit „Tutto Musica“.

Musik mit Menü

Eine Woche später, am Freitag, 19. Juli, treten Peter Floch und Julius Messemer im Restaurant „Daniels am Markt“ auf. Sie präsentieren Hits aus dem Showbizz zu Musik in vollem Orchestersound von Frank Sinatra über Roger Cicero bis hin zu Udo Jürgens und Peter Maffay. Dazu kredenzt der ausgezeichnete Koch Daniel Bößhar ein Fünf-Gänge-Menü. Für diese Veranstaltung ist eine Reservierung unter Telefon 06381 4252998 notwendig.

Für Sonntag, 21. Juli, lädt Ede Eber-Huber zum „Picknick und z’samme singe aus 111 Songs“ auf die Rotenturmwiese ein. Besucher bringen eigene Sitze und Getränke mit. Bei Regen findet das Konzert im Kinett statt.

Sebastian Krumbiegel (Die Prinzen) als Stargast

Mit Förderung von „Demokratie Leben“ wird am Mittwoch ein besonderer Gast auf dem Kochschen Markt erwartet: Sebastian Krumbiegel, Frontmann der Band „Die Prinzen“, lädt ab 18 Uhr zu einem Abend für Toleranz und Demokratie ein. Im Schalander spielen am Samstag, 27. Juli, ab 19 Uhr die „Helle Musikanten“. Ebenfalls in die Sommermusik reiht sich das Sommerfest mit Musik des Alten- und Pflegeheims Zoar ein. Lost geht es am Sonntag, 28. Juli, ab 14 Uhr.

Erstmals mit von der Partie ist die „Saloon Bar“, die für Freitag, 2. August, ab 21 Uhr zum Abend mit „DK one“ einlädt. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von „The Real Alman Brothers“ mit Eve Caputula (Gesang), Jürgen Christmann (Gitarre), Matthias Stoffel (Keyboard), Jörg Kirsch (Bass) und Christoph Jung (Schlagzeug). Bei dem Konzert am Sonntag, 4. August, ab 18 Uhr im Kinett erwarten Besucher „Sweet Soulmusic“ zwischen Amy Winehouse und Marvin Gaye mit hohem Improvisationsanteil.

Auch die Mess zählt dazu

„Joyce and the Boys“ treten am Freitag, 9. August, 19 Uhr, in der Hauswirtschaft Koch auf. Neben Joyce und Sven Sommer (Gesang, Bass) ist auch hier Matthias Stoffel am Klavier zu hören. Auf dem Programm steht sommerlich beschwingte Musik von Pop bis Jazz. Für das Konzert auf der Sonnenterrasse wird um Reservierung gebeten. „Schöne Töne“ heißt es am Sonntag, 11. August, ab 11 Uhr auf der Rotenturmwiese. Dann präsentieren Joyce Sommer (Gesang), Tobias Weber (Trompete), Matthias Stoffel (Piano), Sven Sommer (Bass) und Stephan Brandt (Schlagzeug) Jazz für einen beschwingten Picknickvormittag. Sitze und Getränke sollten mitgebracht werden.

Sommermusik mit Walter Rheinheimer gibt es am selben Tag ab 15.30 Uhr im Eiscafé San Marco. Für das Wochenende 24. und 25. August lädt Bledesbach zum Dorffest mit Live-Musik ans Dorfgemeinschaftshaus ein. Beginn ist um 20 Uhr. Montag, 26. August, tritt im Atelier Caro ab 19 Uhr „Mister Mo“ mit Oldies und Schlagern auf. Ebenfalls in die Reihe der Sommermusik fällt die Kuseler Herbstmesse, die am Freitag, 30. August, ihren Auftakt nimmt.