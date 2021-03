Gegen Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern hat sich das Presbyterium in Wolfstein ausgesprochen. Stattdessen sollen die Kirchen in Wolfstein, Rutsweiler und Oberweiler-Tiefenbach an Karfreitag und Ostersonntag jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr geöffnet werden. Dadurch erhalte die Gemeinde – trotz Corona – die Möglichkeit, die Zeit für einen Moment der Stille, zur persönlichen Einkehr und zu einem Gebet zu nutzen. Besucher können sich zudem eine Osterkerze und eine „Andacht für Zuhause“ mitnehmen, kündigt Pfarrerin Eva Mähnert an. Die Andacht ist auch über das Pfarramt erhältlich, Telefon 06304 221.