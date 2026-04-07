Warum der TC Offenbach-Hundheim zum ersten Mal den Glantalcup ausrichtet.

Ein Vorbereitungsturnier wie bei den Fußballern, zum Testen, Spielen, sich gegenseitig kennenlernen. Das war die Idee, die dahintersteckte, als der TC Offenbach-Hundheim beschloss, zum ersten Mal einen Glantalcup auszurichten.

Der Vorstand trug die Idee in die umliegenden Vereine, lud sie ein und war selbst überrascht von der ausschließlich positiven Resonanz. „Die Resonanz war super. Die Vereine fanden den Modus klasse und freuten sich auf den Austausch“, beschreibt Matthias Schumacher, der Vorsitzende des TC Offenbach-Hundheim, was dann passierte. Und erläutert die Entstehungsgeschichte. „Wir sind ein relativ großer Tennisverein, wollten die Teams verbinden und ein neues Event ausprobieren, bei dem sich alle zur Saisonvorbereitung zusammensetzen, unterhalten und quatschen können. Es geht nicht um den Wettbewerb. Es ist kein LK-Turnier“, betont Schumacher und erläutert den Modus. Nach dem jedes Team mindestens drei Spiele hat, im Einzel und Doppel randarf. Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern, es dürfen aber auch mehr sein, die in zwei Einzeln und einem Doppel antreten, die parallel ausgetragen werden. Die Begegnungen sind auf maximal 60 Minuten begrenzt. Es gibt zwei Gruppen mit je drei Mannschaften. Alle Spiele, auch die Finalspiele werden parallel ausgetragen. Durch den straffen Ablauf können mehrere Begegnungen an einem Tag durchgeführt werden, was den Wettbewerb besonders attraktiv für Spieler und Zuschauer macht, wie Schumacher erklärt. Ziel der Veranstaltung sei es, den Tennissport in der Region zu stärken, die Vereine miteinander zu vernetzen und den sportlichen Austausch zu fördern.

Turnierauftakt am 18. April

Der Glantalcup startet am 18. April um 10 Uhr und geht bis etwas 19 Uhr. Am Abend gibt es für alle Teams Pizza.

Sechs Mannschaften werden gegeneinander antreten. Neben dem TC Offenbach-Hundheim sind Grumbach, der TC Hoppstädten, TC Kusel und TC Meisenheim dabei. Nach der Absage von Glan-Münchweiler ist der Vorsitzende gerade auf der Suche nach einem Ersatzteam und hat auch da schon eine Idee. Nach der Resonanz kann er sich jedenfalls jetzt schon vorstellen, dass der Cup fest im Programm aufgenommen wird. huzl