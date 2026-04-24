Spannende Begegnungen beim Glantal-Cup: Kuseline Anna-Lena Rumpf hat für den Pokalwettbewerbs hochspannende Partien gezogen. Der Rahmen erinnert an eine Fifa-Auslosung.

Bei Kaiserwetter sind am Sonntag auf dem Sportplatz Breitenbach die Gruppen für den Wettbewerb um den Fußball-Pokal der Verbandsgemeinde Oberes Glantal bestimmt worden. Der Sieger erhält nicht nur den von Bürgermeister Christoph Lothschütz gestifteten Pokal, sondern auch 750 Euro von der Volksbank Glan-Münchweiler.

Dessen Vorstand Christian Dietrich öffnete die von Kuseline Anna-Lena Rumpf gezogenen bunten Kugeln und verkündete dann, welche Vereine in der ersten Runde wo gegeneinander antreten. Alles wie bei einer Fifa-Auslosung, nur in deutlich bescheidenerem Rahmen.

Sack voll Fußbälle für jeden der acht Teilnehmer

Bürgermeister Lothschütz sagte, die Volksbank stelle auch weitere Preise zur Verfügung: Der Verlierer des Finales erhalte 450 Euro, der Sieger des kleinen Finales 300 Euro, jeweils für die Jugendarbeit des Vereins. Zum Trost und zum Dank fürs Mitmachen bekommen alle acht Teams, die es nicht aufs Siegertreppchen schaffen, jeweils einen Sack voll Fußbälle im Wert von 250 Euro. Die Verbandsgemeinde übernimmt die Kosten für die Schiedsrichter.

Für die Vorrunde werden drei Dreiergruppen und eine Zweier-Gruppe gebildet. Die drei Dreiergruppen ermitteln ihren Gruppensieger bei den Sportfesten der SG Hüffler-Wahnwegen, der SV Kohlbachtal und des TuS Gries.

Und so sehen die Gruppen aus. Gruppe A: Zur wegen des dortigen Sportfestes gesetzten SG Hüffler-Wahnwegen zog Anna-Lena Rumpf den SV Kübelberg und die SG Krottelbach/Ohmbach. An einem guten Tag kann hier jeder jeden schlagen. Beim Sportfest des SV Gries spielen in Gruppe B neben dem Gastgeber der SV Herschweiler-Pettersheim und die bis dahin neu formierte SG Breitenbach/Brücken/Dunzweiler, wobei man schon von einer Hammergruppe sprechen kann. In der Zweier-Gruppe C trifft der heimliche Pokalfavorit SV Nanz-Dietschweiler auf den TuS Glan-Münchweiler. Und beim Sportfest in Altenkirchen messen sich in Gruppe D der SV Kohlbachtal, der VfB Waldmohr und der TuS Schönenberg, also ebenfalls eine Hammergruppe.

Top-Schiri Christian Dingert pfeift das Finale

Die beiden Halbfinalspiele der vier Gruppensieger, das Spiel um Platz drei in Form eines Elfmeterschießens und das Endspiel werden am Samstag, 25. Juli, ausgetragen – während des Sportfests zum Jubiläum 120 Jahre TuS Breitenbach.

Bisher hat es in der jungen Verbandsgemeinde Oberes Glantal keinen Wettbewerb gegeben, bei dem sich ausschließlich die Vereine aus diesem Gebiet messen können. Das ändert sich jetzt. Der besondere Reiz dieses Pokalwettbewerbs: Jedes Spiel wird ein Derby sein, egal wer wann auf wen trifft.

Ein weiterer Reiz des Turniers: Christian Dingert, einer der aktuell besten Schiedsrichter Europas, hat zugesagt, das Endspiel des Oberes-Glantal-Pokals zu leiten. Gleich wer ins Finale einzieht: Für Dingert wird es ein Heimspiel, denn er ist in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zu Hause.