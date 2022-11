Angesichts der prekären Haushaltssituation der Ortsgemeinde Ohmbach fiel das Investitionsprogramm der nächsten Jahre bescheiden aus. Genauer betrachtet sind die genannten Investitionen Erhaltungsmaßnahmen der Infrastruktur der Gemeinde.

Allein für den gemeindeeigenen Kindergarten will das Gremium im nächsten Jahr 20.000 Euro einstellen. Die Gelder sind für Fußbodenarbeiten sowie eine Teilrenovierung der Küche bestimmt. Weitere 10.000 Euro sind für einen Aufenthaltsraum für die Bauhofmitarbeiter (Kirchengebäude) in die Haushaltsplanung aufgenommen worden. Für das Jahr 2024 steht die Ausbesserung des Feldwirtschaftswegs (Rennweilerstraße) hoch zum Wartturm an. Eingestellte Mittel: 10.000 Euro.

Nach hinten gerutscht, von 2022 in den Haushalt 2025, ist die Erneuerung der Friedhofsmauer, für die 20.000 Euro eingeplant wurden. Des Weiteren sollen im gleichen Jahr 40.000 Euro für Sanierungsarbeiten des innerörtlichen Straßennetzes ausgewiesen werden.

Gleichwohl werden sich die eingestellten Gelder nicht positiv auf das Eigenkapital der Gemeinde auswirken. Allerdings rechnet Ortsbürgermeister Gerhard Kauf für dieses und das nächste Jahr nicht mit neuen Kreditaufnahmen. „Wir sind auf einem ganz guten Weg“, sagte Kauf.