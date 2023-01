Die Preissteigerungen zwingen viele in die Knie. In finanzielle Schieflage geraten immer mehr Menschen, die bislang als Geringverdiener ihren Lebensunterhalt problemlos bestreiten konnten. Bei der Sozial- und Lebensberatung der Diakonie Kusel schlägt das Thema Geld immer häufiger auf.

Ein Ehepaar mit geringem Verdienst, das seit Oktober im Kalten sitzt, weil es sich kein neues Heizöl leisten kann. Eine Mutter, die nach Begleichen der Stromrechnung kein Geld für einen Geburtstagskuchen für ihren Sohn übrig hat. Beispiele, wie sie Diplom-Sozialarbeiterin Petra Kehl und Diplom-Pädagogin Katja Wittke von der Sozial- und Lebensberatung der Diakonie Kusel kennen. Bereits mit der Pandemie sei das Beratungsaufkommen gestiegen, erzählt Kehl. In vielen Haushalten habe sich die finanzielle Situation verschlechtert, etwa weil der Minijob als zusätzliche Einnahmequelle weggebrochen ist oder Kurzarbeit herrschte. „Jetzt hat das Ganze aber nochmal eine andere Qualität“, sagt sie und verweist auf die gestiegenen Preise etwa im Energiesektor. Seit dem Krieg in der Ukraine sei der Beratungsbedarf deutlich gestiegen.

Unbezahlte Stromrechnungen

Schon immer machten Fragen zu möglichen finanziellen Hilfen einen Großteil der Beratungsanfragen aus, erzählt Kehl. Waren es vorher hauptsächlich Menschen, die etwa Sozialhilfe oder Grundsicherung beziehen, kämen nun auch zunehmend Geringverdiener. Das seien Menschen, die mit ihrem Geld immer klargekommen sind, nebenher sogar sparen konnten, infolge der gestiegenen Preise nun aber an ihre Grenzen geraten. Menschen, die ein bisschen zu viel verdienen, um mit staatlichen Mitteln aufzustocken. Die nie gedacht haben, dass sie einmal in Bedrängnis geraten. Deren Verdienst reiche nun aber nicht mehr aus, ihr Erspartes sei aufgebraucht. „Wenn dann beispielsweise das Auto kaputt geht, das man braucht, um zur Arbeit zu kommen, kann das einem das Genick brechen“, erklärt die Sozialarbeiterin.

Personen, die ihre Strom- oder Gasrechnung oder die nächste Heizöllieferung nicht mehr bezahlen können, kämen vermehrt zur Beratungsstelle, erzählt Kehl. Es seien aber auch welche dabei, die gegen Ende oder bereits Mitte des Monats kein Geld mehr für Lebensmittel haben. Viele hätten vor Weihnachten nicht gewusst, wie sie ein kleines Geschenk für die Kinder finanziell stemmen sollen. So manche Familie habe sich auch einfach nur einen Weihnachtsbaum gewünscht.

Entlastung fehlt

Jedes Alter sei bei den zu Beratenenden vertreten, darunter sowohl Alleinstehende als auch Familien oder Senioren. Dabei sei die Beratung keine Anlaufstelle, um einfach nur Geld zu kriegen, betont Kehl. Die Leute bringen ihre Unterlagen mit, werden beraten, wie sie Geld einsparen können, um finanziell besser klarzukommen. Es werde geschaut, ob beispielsweise ein Antrag auf Kinderzuschlag oder Wohngeld gestellt werden kann. Je nach Einzelfall könne zum Beispiel auch mal mit dem Arbeitgeber über ein Darlehen gesprochen werden.

Mit Hilfe von verschiedenen Fonds vom Diakonischen Werk sowie Stiftungen etwa vom Land bestehe die Möglichkeit, die Betroffenen in bestimmten Notsituationen finanziell etwas zu unterstützen. Ganze Rechnungen könnten damit jedoch nicht bezahlt werden.

„Manchmal ist es auch so, dass es nichts bringt, dieses eine Loch zu stopfen, weil es noch so viele andere Löcher gibt“, erzählt Kehl. In solchen Fällen müsse sie an die Schuldnerberatung verweisen.

Menschen mit Existenzängsten begegneten ihr immer häufiger. „Was vielen fehlt, ist, etwas zur Entlastung zu machen“, sagt sie, zum Beispiel Eisessen gehen oder ein Besuch im Schwimmbad. „Was für uns banal ist, geht bei vielen nicht mehr“, erklärt die Sozialarbeiterin.

„Wir lassen sie nicht allein“

Oft seien es nur kurzfristige Hilfen, die das Beratungsteam bereitstellen könne. „Wir versuchen aber, mit Gesprächen die Menschen zu stärken und zu stabilisieren“, sagt Kehl und verweist auch auf das Walk-and-Talk-Angebot des Hauses der Diakonie und des LSC Athlon. Die Leute kämen so mal wieder raus aus ihrem Loch, hätten einen festen Termin. Manchmal gehe es auch nur darum, zuzuhören, weil die Betroffenen sonst keinen Ansprechpartner haben.

Vermehrt seien die Leute depressiv. „Wir versuchen, sie weiterzuvermitteln“, sagt Kehl, die wie ihre Kollegin Wittke auch in der Beratungsstelle in Lauterecken tätig ist. Bis sie einen Therapieplatz haben, könnten die Betroffenen zur Stabilisierung in die Beratung kommen. „Wir lassen sie nicht allein.“

Mit Spenden Betroffene unterstützen

Auch einige ukrainische Kriegsflüchtlinge kommen zur Beratungsstelle. Kehl erzählt von einem Ärzte-Ehepaar, dem der soziale Abstieg stark zu schaffen macht. Der Mann schäme sich, weil sich das Paar keine Winterkleidung leisten könne.

Auch durch Spenden könne etwas bewirkt und Betroffene unterstützt werden. Kehl erzählt, dass die Beratungsstelle einige regelmäßige Spenden erhält. Daneben gebe es beispielsweise auch Menschen, die in der Vergangenheit schon mal Unterstützung durch die Sozial- und Lebensberatung erfahren haben, nun etwas zurückgeben wollten. Ein weiterer Fall: Ein Ehepaar habe letztens die Energiepauschale gespendet, weil es diese finanziell nicht brauchte.

Info

Wer Hilfe benötigt oder spenden will, kann sich an die Sozial- und Lebensberatung vom Haus der Diakonie Kusel unter Telefon 06381 422900 wenden.